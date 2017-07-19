Imprese: Bankitalia, caute per possibile maggiore concorrenza da Cina

I dazi Usa spingono merci cinesi verso altri mercati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - I dazi Usa stanno provocando un "reindirizzamento" dei prodotti cinesi su altri mercati che preoccupa le imprese italiane, in particolare le manifatturiere. Lo indica il Bollettino economico della Banca d'Italia. Le piu' esposte, le imprese esportatrici, si legge nell'analisi trimestrale degli economisti di via Nazionale, "segnalano una piu' forte incertezza sulle proprie condizioni operative nel medio termine e una maggiore cautela nei piani di investimento".

Lo segnalo in particolare le aziende industriali e fra quelle esportatrici, coerentemente con la prospettiva di una riallocazione graduale ma duratura dei flussi commerciali".

Nel breve periodo, tuttavia, gli effetti sono limitati e, inoltre, recenti stime "suggeriscono che la quota delle esportazioni italiane di beni potenzialmente esposta a effetti di spiazzamento (legati al reindirizzamento delle esportazioni cinesi a seguito dei dazi Usa) sarebbe compresa tra lo 0,3 e l'1 per cento del totale".

Ggz

