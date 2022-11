Imprese: bandi NextAppennino, 2.540 progetti per 2,3 miliardi

Chieste agevolazioni per 1,5 mld su 615 mln disponibili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - I bandi del programma NextAppennino destinati alle imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 si sono chiusi "con risultati superiori ad ogni aspettativa". Lo comunica la struttura commissariale Sisma 2016 in una nota, riferendo che a fronte di 615 milioni di agevolazioni messe a disposizione (tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati) sono stati presentati 2.541 nuovi progetti d'investimento da parte delle imprese, per un valore di 2,3 miliardi di euro. In totale sono state chieste agevolazioni per 1,5 miliardi, 875 milioni in piu' rispetto alle risorse disponibili. Tra i progetti presentati, 744 riguardano l'avvio di nuove micro e piccole imprese. Le agevolazioni richieste provengono per il 79,3% dal cratere sisma 2016 (60% Marche, 16% Lazio, 14% Abruzzo, 10% Umbria), e per il restante 22,7% dal cratere 2009 dell'Abruzzo.

"La risposta delle imprese, del terzo settore e degli enti locali alle opportunita' offerte dai bandi di NextAppennino - ha commentato il commissario di governo Giovanni Legnini (a capo anche della Cabina di Coordinamento che gestisce i fondi di NextAppennino) - e' un segno tangibile della vitalita' del sistema produttivo, che ha fiducia nel processo di ricostruzione, crede nella possibilita' di un nuovo sviluppo e vuole investire in questi territori". "Procederemo nei tempi previsti all'assegnazione delle risorse disponibili alle imprese - ha assicurato Legnini - sulla base delle decisioni dei Comitati di Valutazione, dove sono rappresentate anche le Regioni e l'Anci, ma e' evidente che non potremo finanziare tutti gli interventi che ci sono stati proposti". "Valuteremo, con i presidenti delle Regioni interessate, l'opportunita' di chiedere ulteriori risorse al Governo", ha concluso il commissario di governo.

