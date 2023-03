Imprese: Assolombarda, investire su competenze, sanita' e Pedemontana

Incontro tra Fontana e Consiglio generale associazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Rafforzare la sinergia con la Regione Lombardia per valorizzare 'il modello vincente di collaborazione tra pubblico e privato che contraddistingue la Lombardia e lavorare di sistema per aiutare le imprese a far crescere il territorio piu' produttivo d'Italia'. E' con questo obiettivo che il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e gli imprenditori del territorio hanno incontrato il governatore lombardo Attilio Fontana nel corso del Consiglio generale dell'associazione. In cima all'agenda, 'l'urgenza di completare le infrastrutture strategiche del territorio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che rappresentano un'opportunita' di rilancio per l'intero Paese, rafforzare gli strumenti per ridurre il mismatch di competenze e ridurre le liste d'attesa nella sanita''.

