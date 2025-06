Imprese: Assofond, allarme competitivita' fonderie, costi fuori controllo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Fonderie italiane in allarme: Assofond, l'associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane lancia un appello urgente alle istituzioni per il comparto in grave difficolta'. Ai costi energetici strutturalmente piu' alti d'Europa si sommano oggi dinamiche globali che rischiano di affossare la competitivita' dell'intero comparto. La contrazione della domanda, l'incertezza regolatoria e l'impatto delle tensioni geopolitiche stanno comprimendo i margini di manovra delle imprese, sempre piu' esposte alla concorrenza internazionale: nel 2024 la produzione e' diminuita del 12,3% rispetto all'anno precedente e il fatturato del -12,8%. Risultati che allineano il 2024 su livelli simili a quelli fatti segnare in due anni terribili della storia recente: il 2009 della grande crisi globale e il 2020 della pandemia. E' in questo scenario che si inserisce l'assemblea generale di Assofond, in programma il 13 giugno a Soave (Vr) con il convegno pubblico "Le fonderie nel contesto europeo: quali politiche industriali?". L'incontro - che riunira' imprenditori, esperti e rappresentanti delle istituzioni - non sara' solo un momento associativo: sara' un appello chiaro e diretto alle istituzioni italiane ed europee, chiamate a prendere decisioni urgenti per ridare fiato alla manifattura.

"Non siamo di fronte a una semplice crisi congiunturale - avverte Fabio Zanardi, presidente di Assofond - ma a un declino che rischia di diventare irreversibile. Per le fonderie, per l'Italia, per l'Europa. Se non si interviene subito, il rischio non e' solo la perdita di competitivita', ne va della stessa capacita' di produrre. La situazione e' ben nota alle istituzioni, ora pero' e' il momento di agire".

Le fonderie italiane rappresentano un settore strategico per tutta la manifattura: automotive, meccanica, energie rinnovabili e infrastrutture dipendono dai componenti prodotti con il processo fusorio. Per questo, secondo Assofond non puo' esserci reindustrializzazione in Europa senza un futuro per le fonderie.

Ann

(RADIOCOR) 07-06-25 18:49:16 (0426) 5 NNNN