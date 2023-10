Imprese: associazioni, formazione per riscoprire valore artigianato, servono sinergie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 31 ott - Il tema della formazione e' "uno dei pilastri fondamentali delle imprese e su questo bisogna concentrare le forze. Si e' gia' fatto qualcosa, ma bisogna andare oltre e mettere sempre piu' in contatto il mondo della scuola con quello delle imprese".

Lo ha detto Mauro Sangalli, coordinatore generale Casartigiani Lombardia, durante la terza tappa del roadshow organizzato da Regione Lombardia e in corso a Monza, sottolineando che "si deve lavorare sulla sinergia tra il mondo delle imprese e dell'istruzione". E' anche importante costituire una filiera della formazione, mettendo a rete le imprese, le fondazioni e scuole, facendo riscoprire ai giovani il valore artigiano: "Bisogna ripartire da qui, anche valorizzando le scuole professionali e gli istituti tecnici.

Auspico che sia lanciato un vero e proprio progetto di orientamento, mettendo a fattor comune tutti gli aspetti coinvolti", ha detto Sangalli. Il problema principale e' portare i giovani verso l'artigianato: "Bisogna fare capire ai giovani che tutti sono importanti nella catena produttiva e che e' bello anche fare il lavoro manuale. Le imprese artigiane sono oggi in difficolta' perche' hanno lavoro ma non hanno persone, giovani, che facciano il lavoro. Occorre fare una riflessione, per calamitare i giovani verso questo mondo", ha detto Stefano Fugazza, presidente di Claai Lombardia. Il punto cruciale, dunque, e' fare in modo che il mondo imprenditoriale e artigiano risulti attrattivo per le nuove generazioni, che sempre piu' spesso si orientano verso altri percorsi: "Quello che stiamo facendo e continueremo a fare, anche in termini di formazione, e' lavorare sull'attrattivita' del nostro settore. Occorre puntare anche su digitalizzazione, sostenibilita' e nuove tecnologie. Serve anche piu' comunicazione per spiegare ai ragazzi che il mondo artigianale e dell'edilizia puo' essere attrattivo", ha sottolineato Tiziano Pavoni, presidente di Ance Lombardia.

Un'idea e' quella di creare del licei del Made in Italy, fiore all'occhiello dell'imprenditorialita' italiana: "Puo' essere un'idea, a patto che non si taglino fuori le associazioni di categoria. Usciamo da anni in cui gli imprenditori erano anche formatori dei giovani imprenditori e oggi ci troviamo a reinventare formule che esistevano e funzionavano", ha detto Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Lombardia, spiegando che "la formazione serve e funziona se ci sono persone da formare e il calo della natalita' e' sicuramente un tema di cui occorre tenere conto, anche a livello imprenditoriale".

