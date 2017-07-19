Imprese: Angelilli, concerto Mimit-regioni su incentivi e pacchetto 5.0 -2

Cassino, chiesto incontro Urso-Rocca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Il ministro Urso - aggiunge Angelilli - ci ha comunicato che riconvochera' il tavolo con le regioni dopo la presentazione del Piano industriale di Stellantis'. 'Con il Mimit - commenta - e' stato avviato un dialogo strategico permanente per accompagnare e indirizzare le misure verso le imprese dell'indotto'. In particolare sullo stabilimento di Cassino, l'assessore della regione Lazio anticipa che e' stato chiesto un incontro, sempre a valle del piano industriale, tra il presidente della regione Lazio Francesco Rocca e il ministro Adofo Urso dedicato al sito di Cassino. 'Fin da ora - sottolinea Angelilli - bisogna cominciare a valutare e definire le possibili prospettive su investimenti industriali su Cassino da parte di soggetti industriali terzi.

L'obiettivo della regione e del Mimit e' salvaguardare il sito e rafforzare i ritmi produttivi perche' ci sono tutte le condizioni per il suo rilancio'.

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