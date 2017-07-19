Imprese: alla notte dei ricercatori fari accesi sulle "parole dei bilanci"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Bilanci piu' corposi e piu' "narrativi" in vista anche per le societa' europee con l'obbligo della regolamentazione sulla sostenibilita', con opportunita' ma anche rischi. Francesco Grossetti, esperto di Accounting Analytics and Data Science all'Universita' Bocconi, mette in guardia: "Questo e' il momento di capire cosa sta accadendo. I bilanci stanno diventando sempre piu' corposi, sempre piu' narrativi, un fatto gia' evidente per le societa' americane. Il rischio, pero', e' di essere subissati di informazioni, che distolgono l'attenzione dai numeri, che devono restano la fonte principale per chi legge un bilancio". Grazie all'AI e all'analisi automatica del linguaggio, diventa possibile leggere questi testi come un detective: scovando segnali nascosti, indizi di rischio o di opportunismo, tracce che rivelano comportamenti futuri. E' una lettura 'intelligente' delle parole che puo' guidare investitori e policy maker. "La nostra idea e' quella di capire se la parte descrittiva corrisponde davvero ai numeri", spiega Grossetti. "Parole, potere e bilanci: una detective story tra le righe", alle 12 sara' oggi uno dei talk dell'appuntamento milanese con MEETmeTonight, l'evento organizzato in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori da Universita' degli Studi Milano-Bicocca, Universita' degli Studi di Milano, Universita' Bocconi, Politecnico di Milano, Universita' Vita-Salute San Raffaele, finanziato dall'Unione Europea. Per due giorni, l'Universita' Statale di Milano ospitera' oltre 400 ricercatrici e ricercatori delle universita' coinvolte in stand, presentazioni, laboratori, spettacoli e altri spazi di incontro per un faccia a faccia con la scienza e le sue sfide.

