Imprese: al via Smartland, viaggio in 8 tappe su eccellenze Lombardia

Con Regione, Confindustria Lombardia, Fiera e Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Un roadshow di otto tappe in tutti i capoluoghi della regione Lombardia e i loro territori: un viaggio nell'eccellenza lombarda che ha come obiettivo quello di fare il punto sulle 'best practice' e i percorsi innovativi di successo di ogni singolo territorio, per realizzare e condividere una mappatura virtuosa che possa essere motore del cambiamento nel prossimo futuro della regione. E' l'iniziativa 'Smartland. La Lombardia del futuro' organizzata da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano e Il Sole 24 Ore con il contributo di Ubi Banca, che si inserisce tra gli eventi organizzati in occasione dei 50 anni dalla nascita della Regione (istituita nel 1970). Le otto tappe metteranno in luce di volta in volta temi di attualita', per scoprire e imparare dalle storie delle eccellenze del territorio come competere sul mercato globale: ricerca e innovazione, digital transformation, nuovi saperi, modelli di economia sostenibile e replicabili, connessioni tra le filiere territoriali, export e internazionalizzazione, semplificazione, lavori del futuro e bandi di concorso. Il programma e' stato presentato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme ai presidenti di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, e di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Si parte da Varese e l'Alto Milanese il prossimo mercoledi' 29 gennaio.

