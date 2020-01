Imprese: al via Smartland, viaggio in 8 tappe su eccellenze Lombardia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - I successivi appuntamenti toccheranno i territori di Mantova (25 febbraio), Brescia (18 marzo), Lecco-Como-Sondrio (22 aprile), Cremona (13 maggio), Bergamo (8 luglio), Pavia (16 settembre), per chiudere con Milano/Monza/Lodi il 26 ottobre. La Lombardia, aggiunge una nota, e' gia' oggi piu' che mai motore e locomotiva dell'intero Paese. Lo dimostrano i dati. Sono infatti 511 le start-up che nel corso del 2019 hanno iniziato la propria attivita' in Lombardia, quasi la meta' del dato totale italiano che vede 1.127 nuove realta' imprenditoriali. Cosi' come e' evidente il primato nei brevetti per invenzioni industriali, nel 2019 il 32% del totale nazionale solo in Lombardia (3.253). Il tema dell'innovazione si lega poi a quello della ricerca e dello sviluppo. Il 58,6% delle aziende svolge attivita' di ricerca e il 61% presenta innovazione di prodotto o processo, dato che porta la Lombardia ad essere prima regione in Italia su questa voce, con una spesa per il settore R&d da parte dell'industria di 7,9 miliardi (il 26% del totale Italia). Altro settore trainante e' quello della green economy. Le imprese lombarde che investono in tecnologie green sono 77.691, con ben 137.097 lavori green creati nel 2019. Un primato sottolineato dal governatore Attilio Fontana: 'La Lombardia e' punto di riferimento nel nostro Paese e unica realta' italiana in grado di competere realmente sulla scena internazionale. Nell'anno in cui celebreremo i 50 anni della nascita della Istituzione regionale - prosegue - vogliamo proiettarci verso nuovi traguardi attraverso una riflessione strategica sul ruolo di una Regione come la Lombardia. L'occasione e' Smartland, iniziativa che sosteniamo con convinzione mettendo a disposizione la nostra volonta' di sperimentare, innovare, crescere, lavorando ogni giorno per il futuro. L'obiettivo a fine percorso sara' un evento in cui troveranno sintesi le esperienze raccolte durante il viaggio e, ne sono certo, riusciremo a mettere nero su bianco un piano strategico condiviso che guarda ai prossimi 30 anni. Un vero e proprio Libro bianco sul futuro di una Regione che si mette a disposizione del Paese'.

