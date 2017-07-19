Imprese: al via da Mur-Invitalia selezione gestori per investire 219 mln al Sud

Per progetti su start-up, pmi e grandi aziende (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Al via la selezione da parte del ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Invitalia degli operatori finanziari che potranno investire in start-up, pmi e grandi imprese del Mezzogiorno le risorse messe a disposizione dal Fondo di partecipazione R&I. I fondi disponibili ammontano complessivamente a circa 219 milioni di euro e Invitalia, in qualita' di gestore, seguira' e monitorera' le attivita' degli operatori e valutera' i risultati degli investimenti sul territorio. Ogni operatore finanziario selezionato gestira' un minimo di 30 milioni di euro a cui dovra' affiancare, per ogni operazione di investimento, almeno il 30% di risorse private. Il periodo di candidatura si chiude il 20 luglio.

La selezione - riporta una nota - e' rivolta a intermediari regolati e vigilati, che dovranno realizzare operazioni di investimento in equity, quasi equity e, in misura minore, prestiti. Destinatarie start-up (almeno in fase seed), pmi e grandi imprese con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'iniziativa punta a sostenere progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico, oltre allo sviluppo di tecnologie innovative strategiche, favorendo lo sviluppo di soluzioni avanzate, vicine al mercato e con un impatto concreto sul sistema produttivo del Sud.

fon

(RADIOCOR) 05-06-26 15:09:32 (0429) 5 NNNN