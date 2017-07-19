Imprese: ai MADE Future Industry Awards 88% progetti presentati includono AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - L'intelligenza artificiale e' presente nell'88% dei progetti presentati al contest "MADE Future Industry Awards" promosso da MADE - Competence Center Industria 4.0, con il machine vision che si sta imponendo come standard per il controllo qualita' e gli agenti autonomi che sono sempre piu' integrati. A questo salto tecnologico si accompagna un cambio di paradigma culturale e sostenibile, con il 32% delle iniziative focalizzato sul green e le aziende piu' mature che investono prima sulla cultura e poi sulla tecnologia. Tra i premi assegnati, i Top Tech, pensati per iniziative che hanno dimostrato un utilizzo particolarmente efficace di tecnologie abilitanti, sono stati dati a De' Longhi Appliances per un'innovazione che ha permesso di sostituire il controllo manuale a campione dei componenti, riducendo i tempi di verifica da 15 minuti a pochi secondi; Aeroporti di Puglia per una smart control tower che si puo' trasportare in elicottero e permette la supervisione remota di siti critici o disagiati integrando comunicazioni satellitari Starlink e 5G; a Volteco per una piattaforma che 'vede, impara e reagisce' in tempo reale e puo' prevedere derive di processo e difetti.

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(RADIOCOR) 24-06-26 13:30:44 (0327) 5 NNNN