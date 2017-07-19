Imprese: ai MADE Future Industry Awards 88% progetti presentati includono AI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - I premi Digital New Champion, per progetti che hanno generato benefici misurabili e concreti nei processi aziendali, sono invece stati dati a Molise Acque per un sistema di manutenzione prescrittiva ed intelligenza energetica che ha trasformato un'infrastruttura idrica critica in un nodo attivo e intelligente della rete energetica con un ritorno sull'investimento superiore al 100% e una riduzione dei costi operativi del 30%; Marlegno per un progetto che ha industrializzato il settore delle costruzioni in legno, riducendo del 40% i tempi di cantiere e del 25% gli scarti, e ha fatto schizzare da 23 a 40 milioni la previsione di crescita del fatturato in soli due anni; a INIM Electronics per un'operazione di trasformazione industriale che ha portato alla creazione di una fabbrica completamente automatizzata e interconnessa. Menzione speciali anche a Chiesi Farmaceutici (Parma); menzione anche per Goglio (Milano) e Iride Acque SB (Seregno, Monza Brianza). In tutto sono arrivate 133 candidature (108 accettate) da aziende attive in 14 settori: aerospazio, difesa e cantieristica; agroindustria e alimentazione; attivita' estrattive; automotive e mobilita' sostenibile; biopharmaceutical e life sciences; chimica e industria farmaceutica; costruzioni e infrastrutture; design, moda e arredo; economia e tecnologie verdi; meccanica strumentale, elettronica e ottica; siderurgia e metallurgia; tessile e abbigliamento; trasporti e logistica. Dei progetti validati, il 38% e' gia' pienamente operativo mentre il 62% e' in una fase di testing, dato che suggerisce un forte fermento innovativo, con diverse novita' pronte a scalare sul mercato nel biennio 2026-2027.

Dopo l'intelligenza artificiale, la tecnologia piu' utilizzata e' risultata l'industrial IoT e sensoristica (62% dei casi) seguita da cloud computing e architetture SaaS (45% dei casi), robotica avanzata e collaborativa (28% dei casi), big data e advanced analytics (22% dei casi), digital twin, VR e metaverso (15% dei casi) e blockchain e cybersecurity (8% dei casi). Le percentuali superano il 100% poiche' dai progetti si evince mediamente l'adozione di tre o piu' tecnologie abilitanti. 'I MADE Future Industry Awards nascono da una volonta' precisa: premiare il Made in Italy dell'innovazione, nella convinzione che l'innovazione autentica - quella che cambia i processi, che integra tecnologie abilitanti, che misura i risultati - meriti visibilita' e opportunita' per diffondersi', ha dichiarato il presidente di MADE, Marco Taisch.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 24-06-26 13:31:22 (0328) 5 NNNN