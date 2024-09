Imprese: Agrusti (Confindustria), ascoltiamo ragioni politica, serve unita'

Si parla di salario minimo, ma serve un salario giusto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - "Noi sappiamo ascoltare tutti, ascoltiamo anche le ragioni di politica, che consideriamo fondamentale per governare il Paese. Servono collaborazione e unita'". Lo ha detto Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, aprendo l'assemblea generale dell'associazione, in corso a Grado. "E servono passione, energia e sincronia, elementi fondamentali per chi fa impresa, chi fa scuola e chi frequenta le scuole per costruire il proprio futuro. Sono tutti elementi che vanno tenuti insieme", ha detto Agrusti, spiegando che "noi riteniamo che i giovani siano il futuro del Paese. Quando parliamo di Industria 4.0 e Industria 5.0 pensiamo all'evoluzione digitale, ma poi servono competenze perche' il sistema possa evolvere in modo ordinato verso l'era digitale e in questo i giovani sono fondamentali". Un tema e' anche quello dei salari: "Molti ragazzi non vogliono piu' andare a lavorare nelle fabbriche, che si sono ammodernate, ma questo non basta. Dobbiamo garantire a chi ha nuove competenze e formazione di assumere ruoli adatti a loro. Si parla di salario minimo, ma io preferisco parlare di salario giusto, che consenta alle imprese di essere efficienti e di organizzare la nuova struttura del lavoro e della produzione", ha detto Agrusti, spiegando che "bisogna lavorare tutti insieme per sostenere la competitivita' e fare in modo che le nostre imprese continuino a primeggiare nel mondo".

