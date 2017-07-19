Imprese: accordo Tech Europe Foundation e Berkeley su progetti tech e AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - La Tech Europe Foundation (Tef) e il Center for Information technology research in the interest of society and the Banatao Institute (Citris) della University of California - Berkeley hanno firmato un accordo di collaborazione per 'consolidare il legame tra l'ecosistema innovativo italiano e quello statunitense'. L'ateneo statunitense supportera' la Fondazione nel progettare programmi per la commercializzazione scientifica e le iniziative imprenditoriali, mentre il Berkeley Discovery 'guidera' il framework di collaborazione per la ricerca accademica e interdisciplinare'. I tre enti apriranno l'accesso alle rispettive reti di ricerca, innovazione e venture capital, creando cosi' un 'canale diretto' tra Stati Uniti e Italia.

Il fulcro dell'accordo e' rappresentato da progetti di ricerca condivisi tra i laboratori di Berkeley e le universita' italiane, finanziati dalla Fondazione. Almeno la meta' avra' titolarita' comune, 'secondo un modello che tiene insieme ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e sviluppo imprenditoriale'. Le attivita' si concentreranno su 'alcuni degli ambiti piu' strategici del deep tech: intelligenza artificiale applicata alla scienza dei materiali e alle scienze della vita, elettronica, fotonica e quantum computing'.

La Tech Europe Foundation e' nata da Politecnico di Milano, Universita' Bocconi, Ion di Andrea Pignataro ed Fsi con la Camera di Commercio di Milano.

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