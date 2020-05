Imprese: accordo Pmi Capital e Doorway per raccolta capitale in vista ipo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - Pmi Capital, la piattaforma di IRTop Consulting dedicata ad Aim Italia, SME Growth Market organizzato e gestito da Borsa Italiana, e Doorway, piattaforma di Equity Investing online autorizzata da Consob, siglano un'alleanza strategica finalizzata a sviluppare l'investimento online in Startup e pmi private nonche' in operazioni di Equity crowdlisting propedeutiche a successive quotazioni in Borsa, in particolare su Aim Italia, il mercato azionario dedicato alla crescita delle pmi. L'integrazione consentira' la creazione di un hub di finanza alternativa unico in Italia per la raccolta di capitale di rischio e le operazioni di pre-IPO, nel quale fondi PIR, investitori istituzionali, professionali e semi-professionali, business angels, imprenditori, private equity, family office e private banker potranno diversificare il proprio portafoglio sottoscrivendo online quote di partecipazione al capitale sociale di selezionate Startup e PMI private e monitorando il proprio investimento. Anna Lambiase, consigliere di Doorway e fondatore di IRTop Consulting: 'L'alleanza con Doorway, attraverso l'integrazione della nostra piattaforma PMI Capital, sancira' la nascita di un modello di Equity Investing unico in Italia per competenze e trasparenza a favore da un lato degli investitori che potranno essere favoriti nella valutazione di selezionate tipologie di startup e PMI per scelte consapevoli di investimento, anche nel rispetto delle direttive Consob, e dall'altro delle societa' che potranno disporre di uno strumento innovativo che le accompagni nel percorso di finanza straordinaria dalla fase di startup, alla fase di scaleup alla dimensione di PMI, sino alla quotazione su AIM che rappresentera' anche una modalita' di exit e secondario per gli investitori. Vogliamo portare la nostra esperienza consolidata in Borsa a favore della finanza innovativa esportando i modelli di valutazione e trasparenza che caratterizzano gli Equity Capital Markets anche nel mondo delle startup e delle PMI per attrarre in piattaforma investitori qualificati e permettere alle aziende di raccogliere capitale preparandosi alla possibile futura quotazione che ormai contraddistingue le strategie di evoluzione delle imprese.'

