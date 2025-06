Imprese: 75,6% manager lombardi chiede a Governo misure urgenti in tema di politiche industriali (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Il 75,6% dei manager lombardi chiede al Governo misure urgenti in tema di politiche industriali, per la necessita' di semplificare i processi burocratici. E' quanto emerge da una indagine di AstraRicerche per Aldai-Federmanager (Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali aderente a Federmanager) sulle sfide e le opportunita' dei manager in Lombardia, condotta tra meta' aprile e meta' maggio 2025, a cui hanno partecipato quasi 1.200 iscritti all'associazione lombarda. Lo studio e' stato presentato nei giorni scorsi durante l'Assemblea Annuale presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano che ha celebrato quest'anno l'importante anniversario: 80 anni di storia a fianco dei manager per la crescita economica e sociale della Lombardia e dell'Italia. Il Presidente Giovanni Pagnacco ha affermato: 'Serve una maggiore consapevolezza dei manager sul loro ruolo decisivo nelle aziende in cui operano e nella societa'.

Grazie alla presenza e alla forza propulsiva delle Rsa, abbiamo la possibilita' di far valere il nostro peso su tutti i tavoli, per una maggiore competitivita' del nostro sistema imprenditoriale ed economico'. Dall'indagine di AstraRicerche per Aldai-Federmanager si evidenzia, fra le principali sfide per l'economia lombarda, l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime per il 61,3% del panel, il forte rallentamento industriale nei Paesi guida in Europa per il 52,6% e la presenza di barriere normative e fiscali interne all'Ue con regole che rallentano gli scambi commerciali e non favoriscono la formazione di 'campioni sovranazionali' per il 51,5%. Fra le priorita', invece, per le aziende nei prossimi anni: attrazione dei talenti (61,0%) e innovazione di prodotto (59,3%).

