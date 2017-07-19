Imprese: 72% next gen imprenditori in azienda, ma solo 15% gestisce (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Le famiglie imprenditoriali italiane si preparano al grande cambio generazionale, ma per ora i giovani restano in panchina. Il 59% della Gen Z e il 72% dei Millennial risulta gia' coinvolto nell'azienda di famiglia, spesso contemporaneamente in ruoli di business, governance e holding (22% gen Z, 38% millienial). Tuttavia, la posizione ricoperta e' per lo piu' quella di 'osservante', perche' la now gen, cioe' chi e' ora al comando, mantiene saldamente il controllo delle decisioni strategiche e solo 15% segnala una gestione condivisa. A tracciare il quadro la survey 'Next-gen Wealth' realizzata dal gruppo di ricerca Innovation, Strategy and Family Business della Polimi School of Management, in partnership con BNl BNP Paribas Private Banking & Wealth Management e Studio Legale Withers con il supporto di Doxa. Ai giovani, che spesso giovani non sono piu', vengono assegnate per lo piu' mansioni operative (44% dei Millennial, 39% della Gen Z). L'ingresso in azienda avviene in media attorno ai 26 anni, ma e' vissuto piu' come esperienza formativa che come reale acquisizione di ruolo, nonostante molti abbiano alle spalle esperienze esterne, magari all'estero, e dispongano di competenze. Oltre la meta' degli intervistati ha gia' effettuato almeno un'operazione finanziaria, con un picco tra i millennial familiari (72%), e il confronto generazionale mostra segnali di evoluzione: i millennial risultano piu' spesso coinvolti nelle decisioni di investimento (36,6% contro il 23,3% della Gen Z), a conferma di "una progressiva investitura che tende ad arrivare quando l'eventuale spinta innovativa si sia gia' parzialmente esaurita", si nota. I prossimi anni saranno caratterizzati da un passaggio epocale di risorse, responsabilita' e potere decisionale dall'attuale generazione che gestisce i patrimoni delle famiglie imprenditoriali italiane alle Next gen.

