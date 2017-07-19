Imprese: 364 prodotti manifattura fortemente dipendenti da extra-Ue per 26 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Tale situazione si inserisce in una fase storica in cui l'incertezza legata alle politiche economiche ha registrato il suo massimo storico nel 2025, superiore di quasi un terzo rispetto al picco registrato durante la pandemia. Tanto che, le politiche commerciali dell'amministrazione Trump (pre sentenza della Corte Suprema Usa, ndr) hanno contribuito ad alimentare un incremento diffuso delle tariffe doganali, soprattutto nel comparto manifatturiero, dove l'aliquota media globale - secondo gli ultimi dati del Wto - e' salita dall'1,9% del 2024 al 4,7% del 2025. Tale aumento, comunque, non e' stato uniforme ma ha inciso soprattutto su settori come automotive e trasporti, macchinari, metalli, tessile e abbigliamento.

Secondo il rapporto, comunque, l'inasprimento tariffario e' soltanto una delle leve attraverso cui si e' determinato un aumento complessivo dei costi del commercio mondiale. Ha pesato anche l'internsificarsi di conflitti e tensioni geopolitiche su scala globale: secondo il Conflict index di Acled, nel 2025 si sono registrati circa 190mila eventi conflittuali violenti nel mondo, quasi il doppio rispetto al 2021.

