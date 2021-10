Imprese: 3 Pmi lombarde premiate al Tech Beauty Contest 2021 durante World Manufacturing Week

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 25 ott - Premiate tre Pmi lombarde alla prima edizione del Tech Beauty Contest organizzato da Digital innovation hub Lombardia e dalla World Manufacturing Foundation. Le vincitrici del contest dedicato alle Pmi italiane sono Electro Adda SpA (innovazione di processo), Milani SpA (innovazione di prodotto), Mies Srl (innovazione sostenibile guidata dalla trasformazione digitale), scelte tra 13 finaliste dalla giuria composta dai rappresentanti di alcune Fabbriche Faro del Cluster Fabbrica Intelligente, Paolo Vercesi, Cluster manager del Cluster Fabbrica Intelligente, Emanuela Ungaro per ABB, Paolo Galli per HSD, Stefano Santucci per Ansaldo Energia. La cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del Tech Beauty Contest 2021 si e' svolto presso Villa Erba, alla presenza della Giuria e della platea internazionale del World Manufacturing Forum, durante la World Manufacturing Week. Le finaliste del concorso sono state per la categoria innovazione di processo: FAE Technology, Electro Adda SpA (PMI vincitrice), Haemopharm Healthcare Srl, Elettrosystem Srl, Erregi Elettronica Srl, Idea Tech Srl, La Nordica Srl; per innovazione di prodotto: Milani SpA (PMI vincitrice) e Erregi Elettronica Srl; per innovazione sostenibile guidata dalla trasformazione digitale: Tintoria Finissaggio 2000, PRT SpA, Mies Srl (PMI vincitrice), Uniweb Srl.

