Imprese: 27% fatturato produzioni tipiche e' generato da Distribuzione a marchio

Il report di The European House Ambrosetti a Marca 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Il 27,2% del fatturato delle produzioni tipiche locali italiane, pari a 8,5 miliardi di euro, e' generato direttamente dalla Distribuzione Moderna attraverso i marchi del distributore.

E' quanto emerge dal rapporto 'Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna', realizzato da The European House - Ambrosetti per Adm - Associazione Distribuzione Moderna, e presentato al convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere 2024. Secondo la ricerca, i marchi forniscono ai produttori locali un valore 4 miliardi di euro sui mercati esteri, l'8% del totale delle esportazioni internazionali food & beverage di prodotti Made In Italy.

Guardando nel dettaglio al legame tra marchi del distributore (Mdd) e territori italiani, il 42% del fatturato complessivo delle imprese di produzione tipiche locali abruzzesi e' stato generato dalla collaborazione con la Distribuzione Moderna.

Si scende al 40% per i prodotti del Friuli-Venezia Giulia e al 36,9% per quelli campani. I produttori piemontesi hanno invece realizzato nel 2022 il 27,1% del fatturato complessivo grazie alla Mdd. Sono sullo stesso livello Umbria (26,8%) e Marche (26,1%). Emilia-Romagna, Veneto e Lazio sono tra le prime 10 regioni a beneficiare della collaborazione con la Gdo rispettivamente con il 25%, il 24,5% e il 23,8% delle vendite di prodotti locali attraverso la Distribuzione Moderna. Seguono Toscana (23,3% del fatturato), Liguria (23,2%) e Sicilia (22,7%). Al di sotto del 20% si collocano il Trentino A.A (19,3%), la Lombardia (19%), le Basilicata (13,3%) e la Puglia (12,1%). Chiudono la classifica Molise (9,8%), Calabria e Sardegna (entrambe al 4,8%).

