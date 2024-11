Imprese: -12% investimenti esteri verso Italia in 2023 ma quota mercato stabile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - Il 68% dei dirigenti intervistati nell'EY Attractiveness Survey 2024 ritiene che l'Italia nei prossimi tre anni possa incrementare la propria attrattivita'. Inoltre il 74% degli intervistati prevede di espandere o stabilire le proprie attivita' in Italia nei prossimi 12 mesi, un dato in aumento rispetto al 54% del 2023. I settori piu' promettenti per gli investimenti futuri includono i servizi finanziari e l'industria chimico-farmaceutica, visti come motori di crescita e innovazione. Relativamente ai settori piu' attrattivi per gli investitori stranieri in Italia nel 2023, tornano a crescere gli investimenti nella logistica, con circa il 16% dei progetti di investimento in questo ambito, rispetto a circa il 10% nel 2022, con una crescita del 46% in termini di numero di progetti. In crescita sostenuta anche il numero di progetti nel comparto dei macchinari e delle attrezzature, nel settore farmaceutico e in quello dell'abbigliamento.

