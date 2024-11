Imprese: +0,2% mancati pagamenti per Pmi e grandi aziende in II trim (Osservatorio Cerved) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Un altro dato tenuto sotto osservazione riguarda i tempi di pagamento. Lo studio riscontra una generale riduzione dei tempi effettivi di pagamento per le Pmi (di circa 2,5 giorni) e per le grandi imprese (di circa 1,5 giorni). Questo a causa di un accorciamento sia dei termini contrattuali che dei ritardi.

In ogni caso, permane il fenomeno generale per il quale le grandi aziende, grazie a un maggiore potere contrattuale, possono contare su 64 giorni medi per effettuare i loro pagamenti, contro i 54 delle piccole e i 42 delle piccolissime. Dal punto di vista geografico, in 13 Regioni su 20 si osserva una diminuzione, mentre crescono in Sicilia (+1,4%), Valle d'Aosta (+0,7%), Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (+0,4%), Umbria (+0,3%), Lazio (+0,1%). In cifra assoluta e' al Sud che storicamente, e a tutt'oggi, si registrano i livelli piu' alti di fatture non saldate: 18,5% Sicilia, 14,1% Calabria, 13,2% Lazio, 13% Puglia, 12,9% Sardegna, 12,5% Campania.

