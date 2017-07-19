Impresa: Senato, start up innovative in crescita grazie anche a quadro normativo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 nov - Dallo studio, dal titolo 'Agevolazioni e incentivi pubblici aiutano (e quanto) lo sviluppo di imprese high-tech?', emerge anche un dato interessante sulla presenza sul territorio: se oltre il 35% delle neo-imprese innovative ha sede nel Nord-Ovest (la Lombardia in testa con 3.941), 'significativa', si rileva nel focus che accompagna il dossier, e' la presenza di start up innovative nel Mezzogiorno, con 3.703 imprese, pari al 27,6 per cento: piu' di un'impresa su quattro opera al Sud (con la Campania che registra il numero piu' rilevante, 1.478 pari all'11% del totale). Inoltre, approfondendo il 'caso Campania', appare che l'impatto di un ambiente imprenditoriale favorevole e di un contesto urbano dinamico ha una influenza maggiore sulla nascita di start up innovative (e su una maggiore sopravvivenza e longevita') rispetto al livello del Pil di un territorio. Il Piemonte, per esempio ha un Pil pro-capite piu' alto (34.400 euro) rispetto alla Campania (21.200), ma vanta solo 734 start up innovative contro 1.478.

