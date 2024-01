Impianti sportivi: in Italia sono 57 gli incompiuti, 23 solo in Sicilia

Sport e Salute gestisce oltre 600mln per riqualificarli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Gli impianti sportivi incompiuti in Italia, dei quali il piu' famoso e' la Vela di Calatrava a Roma, sono 57, dei quali ben 23 solo in Sicilia. A snocciolare i numeri e' il presidente di Sport e Salute spa, Marco Mezzaroma, alla presentazione del Rapporto Sport 2023 realizzato dalla societa' pubblica in collaborazione con il Credito Sportivo e con la collaborazione dell'ex presidente Istat Giorgio Alleva. Il rapporto, oltre ai numeri del valore aggiunto del settore, evidenzia un dualismo Nord-Sud "ancora piu' marcato se si parla di sport" indica il presidente del Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, che cita le percentuali di pratica sportiva della popolazione nelle diverse macroaree oltre che la differente offerta di infrastrutture. Sport e Salute ha realizzato un censimento sugli impianti sportivi in Italia che e' in fase di aggiornamento. L'ultima fotografia, scattata nel 2020, indica la presenza di oltre 70mila impianti sportivi, in prevalenza pubblici (69%) con un 8% non funzionante (dato nazionale) che pero' in alcune aree del Mezzogiorno sale al 20% del patrimonio regionale. La causa principale di non funzionamento (44%) e' lo stato di conservazione delle infrastrutture. L'89% degli impianti non utilizza energie rinnovabili. Silvia Salis, Vice presidente vicario del Coni, commenta il rapporto sottolineando l'importanza degli investimenti e invita, applaudita, "a non fare 'sportwashing' in un Paese dove in molte scuole e' negata l'ora di educazione fisica" per mancanza di palestre.

Salis richiama l'esempio di lungimiranza di Bruno Zauli che negli anni Cinquanta promosse la costruzione di un campo di atletica in ogni capoluogo di provincia. 'Sport e Periferie', ricorda Mezzaroma e' il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva.

Il Fondo, gestito da Sport e Salute su delega della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per lo Sport), ha una dote attuale di 630 milioni. Gli interventi finanziati (dal 2016) sono stati 1.318, dei quali 416 completati e 695 in esecuzione (altri 205 sono stati definanziati). Il totale degli investimenti e' di 888 milioni in quanto alle risorse pubbliche si affiancano altri 255 milioni di compartecipazione dei beneficiari. Le risorse economiche impegnate, si legge nella tabella del Rapporto con dati di Sport e Salute, sono pari a 722,9 milioni, ossia l'81,3% del totale.

Ggz

