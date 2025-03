Immobiliare.it: il 15,27% degli italiani cerca casa il mercoledi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - A Milano chi vuole comprare un immobile si mette davanti allo schermo soprattutto il martedi' (15,6% delle preferenze), invece chi preferisce stare in affitto lo fa di norma il lunedi' (16,6%). Le 15 sono il momento della giornata preferito sia per chi sta pensando di acquistare (6,7%), sia per chi e' alla ricerca di una casa in locazione (a pari merito con le 16, 6,8% delle preferenze). Invece a Roma si compra casa il martedi' e il mercoledi' (15,5% delle preferenze, a pari merito) e si affitta il lunedi' e il martedi' (16,4% delle preferenze, a pari merito). Anche qui, gli orari pomeridiani sono i preferiti da chi cerca una casa da comprare, con il picco di collegamenti alle 15 (6,7%), mentre per la locazione l'orario prediletto e' a mezzogiorno, con il 6,76% delle preferenze.

