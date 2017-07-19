Immobiliare: Yeldo investe 14 mln nel residenziale di Porta Romana a Milano -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - L'asset si trova nel quadrante sud-est di Milano, vicino al centro storico e al Villaggio Olimpico. Secondo Yeldo - gruppo europeo attivo nella strutturazione di operazioni di finanziamento immobiliare di livello istituzionale - l'operazione si inserisce in un mercato caratterizzato da una "domanda residenziale sostenuta e da solide prospettive di assorbimento".
'Milano continua a rappresentare un mercato di riferimento non solo a livello nazionale, con dinamiche residenziali favorevoli e una domanda strutturalmente elevata', ha dichiarato nella nota Antonio Borgonovo, ceo e founder di Yeldo Group. Per Lorenzo Belloni, cio di Yeldo Group, l'investimento contribuisce a rispondere a 'un bisogno concreto del mercato', in una fase in cui si 'continua a registrare una forte domanda abitativa, a fronte di una limitata disponibilita' di nuova offerta'.
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(RADIOCOR) 11-07-26 13:28:02 (0257) 5 NNNN