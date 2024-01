Immobiliare: triplice certificazione per la sede Deloitte a Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - La nuova sede romana di Deloitte in via Veneto (inaugurata martedi' 16 gennaio e di proprieta' di Ardian), complesso architettonico in stile neoclassico progettato nel 1928 dall'architetto milanese Carlo Broggi, e' stata sottoposta a interventi di riqualificazione, curati dallo studio Scandurra, che pongono una particolare attenzione ai temi legati alla flessibilita' degli spazi, al well-being delle persone e alla sostenibilita'. Questi interventi hanno consentito di raggiungere standard particolarmente elevati, soprattutto in considerazione della storicita' dell'edificio, segno della sempre crescente attenzione che Ardian pone alla qualita' dei propri progetti e alle tematiche ESG e di efficienza energetica. Si tratta di uno dei pochi edifici storici di Roma a poter vantare una triplice certificazione (LEED, BREEAM e WELL).

