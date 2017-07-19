Immobiliare: Teha, sistema ville venete genera valore per 630 mln -2

Ospitati 2,8 mln visitatori nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Il contributo economico si intreccia con il turismo. Il Veneto guida a livello nazionale con circa 73 milioni di presenze (70% internazionali). In questo contesto, le ville "rappresentano una leva concreta per promuovere un turismo piu' diffuso e sostenibile" e mitigare il fenomeno dell'overtourism. Oggi, infatti, il 75% degli arrivi si concentra su appena il 13% del territorio italiano, mentre la sola provincia di Venezia - che copre lo 0,8% della superficie nazionale - assorbe circa l'8% dei visitatori. In compenso le ville nel 2025 hanno ospitato 2,8 milioni di persone, di cui 1,3 milioni paganti e circa il 20% stranieri. A questi si aggiungono 1,5 milioni di visitatori non paganti, di cui il 25% internazionali.

Tra le criticita' del sistema ville, lo studio segnala costi di gestione elevati: nel 2025 la manutenzione ordinaria supera in media i 110mila euro annui, a cui si aggiungono circa 143mila euro di interventi straordinari nell'ultimo decennio. Inoltre circa 1.577 ville risultano in stato di abbandono parziale o totale, "rappresentando un potenziale economico non espresso", si legge. Pesano anche i vincoli di tutela, che interessano circa l'89% degli immobili, e che complicano interventi e valorizzazione. 'Per troppo tempo il nostro sistema e' stato impropriamente paragonato a realta' internazionali, come i Castelli della Loira, senza pero' disporre di dati puntuali, senza pero' disporre di dati puntuali, scientifici ed economici che permettessero un confronto reale', ha dichiarato in una nota la presidente dell'Associazione Ville Venete Isabella Collalto, sottolineando che 'fornire dati certi' permette 'di posizionare le ville venete nel panorama turistico globale'.

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(RADIOCOR) 28-04-26 13:35:37 (0436) 5 NNNN