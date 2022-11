Immobiliare: selezionate startup per rete acceleratori Cdp su edilizia sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - Sono state selezionate le nove startup che parteciperanno alla prima edizione di HabiSmart, il programma di accelerazione per le startup piu' innovative nel settore del proptech e smart buildings, parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp (network per aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati a elevato potenziale). HabiSmart, lanciato lo scorso giugno ed entrato ora nella fase di esecuzione, e' un programma triennale con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro, nato dall'iniziativa di CdP Venture Capital che, per tramite del suo Fondo Acceleratori, ha stanziato un investimento di 3,75 milioni destinati alla fase di accelerazione e post accelerazione. Le startup selezionate potranno contare su un investimento iniziale di 115.000 euro che puo' crescere in follow-on, per le startup piu' meritevoli, fino a circa 300.000 euro alla fine del programma. Il programma e' gestito da Digital Magics e MassChallenge, operatore statunitense con un track record di oltre 3.000 realta' accelerate. Sono inoltre co-investitori e promotori dell'operazione Coima, il fondo sovrano Qatar Investment Authority, Ariston Group e Novacapital. Le startup di HabiSmart, ospitate nella sede di Coima, beneficeranno della piattaforma tecnologica di gestione di distretto implementata nel quartiere di Porta Nuova a Milano, che fara' da "test-bed" permettendo alle startup di testare i propri prototipi, potendo quindi accelerare il processo di sviluppo e scale-up e ottenere feedback dal campo in tempo reale. Inoltre, grazie all'integrazione attraverso la filiera industriale del settore real estate, Coima mettera' a disposizione delle startup piu' di 1.150 ore all'anno di attivita' di mentorship e tutoring per una formazione specifica e verticale relativa all'industria di riferimento. Durante la fase di apertura della call per partecipare al programma le candidature raccolte e valutate sono state 94. Di queste il 38% e' rappresentato da startup estere con interesse a stabilire una sede operativa in Italia.

