Immobiliare: Rovere (Assoimmobiliare), 2019 positivo, ma Milano non e' Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - I dati del 2019 'sono positivi per commercial real estate, e' stato un anno record con oltre 12 miliardi di investimenti. Sono andate bene tutte le asset class, forse tranne centri commerciali, che hanno problemi strutturali che generano preoccupazioni da parte degli investitori'. Lo ha detto Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare, durante il Re Italy Winter Forum, edizione invernale del convegno sull'immobiliare in corso a Milano, ricordando l'ottima performance di logistica, hotel e accoglienza che 'hanno avuto un exploit, e' un trend strutturale che registra interesse da parte degli investitori'. La ripartenza degli hotel 'e' un segnale positivo per l'asset class e per il Paese, perche' e' segno di un processo di professionalizzazione fondamentale, anche in termini di aumento della competitivita'', ha detto Rovere. In questo contesto, Milano e la Lombardia, che viaggiano a un passo diverso e piu' rapido rispetto all'Italia, da sole non possono trainare il Paese e portarlo al livello del resto d'Europa: 'L'Italia ha un problema strutturale di crescita e il resto del Paese non e' la Lombardia. Quindi ci dobbiamo chiedere se Milano e la Lombardia, che viaggiano a un passo diverso, possano trainare da sole il Paese al livello degli altri Paesi e la risposta non e' cosi' scontata. Anche il resto del Paese deve contribuire a chiudere il gap con il resto d'Europa', ha detto Rovere. Per fare questo 'dobbiamo recuperare Roma, dove si comincia a vedere una minima ripresa dell'interesse e della convinzione che possa rappresentare un'opportunita'. Ci deve essere una visione coerente da parte dell'amministrazione, con cui stiamo discutendo', ha detto.

Ars

