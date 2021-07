Immobiliare: Roma guida il mercato del Lazio, secondo in Italia

Nel primo semestre; dinamiche anche Viterbo e Latina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Roma guida il mercato immobiliare del Lazio, che si classifica secondo a livello nazionale per numero di transazioni. E' quanto emerge dal primo Outlook semestrale di Real Estate Data Hub, lo strumento di analisi nato dalla collaborazione tra Re/Max Italia e Avalon Real Estate. Oltre all'approfondimento sull'andamento del mercato immobiliare italiano nel primo semestre 2021, il report offre, infatti, un focus sulle citta' di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Catania.

Dall'analisi emergono segnali positivi per il mercato immobiliare. Un andamento crescente confermato in primis dal comparto residenziale, dove il numero di transazioni concluse nel primo semestre 2021 e' in aumento sia rispetto al 2020, sia al 2019, ritornando al trend ascendente pre-pandemia. Nel Lazio, in particolare, riprende il trend di crescita con transazioni equamente distribuite nei primi due quarter del 2021, in rialzo rispetto agli anni precedenti. La regione si classifica seconda a livello nazionale, dopo la Lombardia, trainata oltre che da Roma, dalla dinamicita' di Viterbo e Latina. A livello regionale, le scelte di oltre due terzi dei clienti sono equamente suddivise tra bilocali e trilocali con metrature medie di 101 metri quadrati. I tempi di vendita stabili generano un mercato veloce, positivamente influenzato anche dalla domanda in costante aumento che supera i livelli nazionali.

