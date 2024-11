Immobiliare: Re/Max, 42% acquirenti punta a trilocale in tutte le regioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 nov - Nel primo semestre 2024, il mercato immobiliare italiano ha dimostrato notevole resilienza. Inoltre, il numero crescente di richieste di mutuo, in particolare da parte dei giovani, secondo il report Re/Max e' indicatore di un rinnovato interesse per l'acquisto della prima casa che alimentera' il mercato nei prossimi mesi. I monolocali restano la tipologia meno richiesta (3,22%), confermando il cambiamento in atto nelle esigenze abitative. La Lombardia si conferma regione leader nel mercato immobiliare nazionale, rappresentando circa il 40% delle transazioni complessive. Al Nord, si distinguono Liguria e Veneto in leggero aumento rispetto al 2023. Al Centro, il Lazio occupa la posizione di vertice, seguito da Emilia Romagna e Toscana. Nel Sud, Puglia e Campania evidenziano un'attivita' significativa, mentre la Sicilia e' il principale mercato tra le isole. L'analisi dei giorni medi di vendita degli immobili per area, con particolare attenzione ai primi due trimestri del 2024, evidenzia tendenze interessanti. Al Nord, si registra un aumento a 160 giorni nel Q1, ma una successiva diminuzione a 146 giorni nel Q2, indicando una ripresa nella reattivita' del mercato. Al Centro, si osserva un miglioramento significativo, con i giorni medi che scendono a 162 nel Q1 e ulteriormente a 155 nel Q2. Infine, al Sud e nelle Isole, i giorni medi si stabilizzano attorno a 163 nel Q1 e 155 nel Q2, evidenziando una capacita' di assorbire le dinamiche di mercato. Nel primo semestre 2024 si evidenzia complessivamente un incremento dei prezzi medi al metro quadrato, con differenze anche sostanziali tra Regioni e capoluoghi/province. In generale questo aumento, dopo le fluttuazioni del 2023, indica una crescente fiducia nel mercato immobiliare, suggerendo un ritorno robusto della domanda. Oltre al taglio dei tassi, nel primo semestre 2024 altri fattori hanno sostenuto l'andamento del mercato dei mutui in Italia. Secondo le analisi di 24Max, nel primo semestre 2024, il 93,4% ha richiesto un mutuo per l'acquisto della prima casa, optando per la quasi totalita' per il tasso fisso (96,7%). L'analisi per fasce d'eta' evidenzia che i giovani tra i 25 e i 34 anni costituiscono il 35,9% dei richiedenti, seguiti dalla fascia compresa tra i 35 e i 44 anni. Per il secondo semestre 2024, l'Ufficio Studi di 24Max prevede un trend positivo, grazie a una certa apertura delle banche. Riccardo Bernardi, Chief Development Officer di 24Max: 'Alcuni istituti bancari hanno favorito l'accesso al credito, con prodotti promozionali per gli under 36 e gli acquirenti di case 'green' con tassi al ribasso fino a circa il 2,5% per durate di 30 anni'. Nel settore ricettivo, Roma si conferma la citta' piu' attrattiva per numero di transazioni e valore delle operazioni. Nel settore direzionale, trainato dall'interesse per uffici e immobili green, Milano e Roma sono in testa, mentre il mercato retail e' in ripresa. Nei prossimi mesi si prevede una maggiore attivita' nelle riconversioni e nei progetti di riqualificazione urbana, soprattutto a Milano, per soddisfare la crescente richiesta di immobili sostenibili.

Ann

(RADIOCOR) 24-11-24 18:09:50 (0426)IMM 5 NNNN