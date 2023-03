Immobiliare: Real Estate Summit, resta interesse investitori, ma fase rallentamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - In questo contesto, "il tema che Bnl sta affrontando e' l'attenzione al collateral immobiliare, visto non solo dal punto di vista del valore, ma anche dal punto di vista della commerciabilita' e della liquidita' grazie a un team di esperti di real estate su cui la banca ha investito in termini di competenze. Prudenza nel breve, ottimismo nel medio periodo", ha aggiunto Antonella Mazzeo, head of real estate sottostante i crediti di Bnl Gruppo Bnp Paribas.

Inoltre, secondo Mazzeo, "il tema dei salari fermi rispetto alla velocita' di aumento dei tassi e' un elemento chiave e che potrebbe dare la misura di quanto il mercato immobiliare possa flettere, soprattutto per gli immobili di fascia medio bassa e fuori Milano, quindi la maggior parte degli asset".

In generale, "la tecnologia e soprattutto le nuove tecnologie porteranno fiducia, ricchezza e permetteranno di scoprire nuove realta' a beneficio anche del real estate", ha spiegato ancora Mazzeo, sottolineando che "la banca sta investendo in innovazione di sistemi e di processi per semplificare la raccolta dei documenti, verificare parte della qualita' dei dati lasciando alle risorse/talenti spazio per servire meglio e al meglio il cliente".

