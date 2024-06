Immobiliare: patrimonio fondi globali +4,5% a 4.650 mld in 2023, Europa 1.600 mld

Italia ha un patrimonio di 114 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Il complicato scenario socio-economico mondiale non sembra aver avuto ripercussioni sul mercato del risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari e i Reits, in crescita nel corso dell'ultimo anno. Secondo un report di Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, presentato a Milano, il patrimonio di fondi quotati, non quotati e reit a fine 2023 ha raggiunto, a livello globale, 4.650 miliardi di euro, +4,5% rispetto al 2022, con i reit che concentrano circa il 76% del patrimonio complessivo. La fase espansiva dei fondi immobiliari prosegue anche in Europa, dove sono cresciuti numericamente e in termini di patrimonio: complessivamente sono operativi 1.973 fondi e 276 reit, con un patrimonio complessivo pari a 1.600 miliardi di euro (4,6 punti percentuali di incremento). Il peso dei fondi europei sul patrimonio complessivo nel mondo rimane stabile e pari al 34,4%, ma cresce in volume e conferma il ciclo positivo degli ultimi anni. A fine 2023 il patrimonio gestito in Europa dagli otto Paesi principali ha toccato i 943 miliardi, poco meno dell'anno precedente (946 miliardi). In dieci anni il patrimonio e' quasi triplicato con 2.000 fondi immobiliari attivi. La Germania continua a dominare la classifica europea per dimensione, seguita da Lussemburgo, Francia e Italia che ha un patrimonio di 114 miliardi. La performance media e' del 2,2% in Europa, con l'Italia a 1,9%.

