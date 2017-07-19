Immobiliare: passa di mano l'ex sede storica del credito varesino a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - La Kryalos di Paolo Bottelli dice addio alla ex sede storica del Credito Varesino a Milano, in via Bassano Porrone. L'immobile, a pochi passi da Piazza Cordusio, Piazza del Duomo e Piazza della Scala, era stato acquistato nel 2020 attraverso il fondo Prometheus. Il palazzo storico su cinque piani per 5.500 mq e un livello interrato, progettato agli inizi del Novecento dall'architetto Ulisse Stacchini, figura di spicco dell'Art Nouveau italiana, e' stato oggetto di un significativo intervento. Quella portata a termine e' tra le piu' rilevanti dell'anno nel segmento uffici prime di Milano.

"Una delle operazioni del 2025 di maggior rilievo anche in Europa per un immobile ad uso ufficio e conferma la nostra capacita' di massimizzare l'investimento attraverso strategie di gestione e valorizzazione mirate. Questo trophy asset combina storia, architettura, sostenibilita' e performance: siamo lieti che un gruppo italiano di prestigio ne abbia riconosciuto il valore unico", dice in una nota Paolo Bottelli, ceo Kryalos.

