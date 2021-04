Immobiliare: osservatorio Omi, -7,7% per il mercato residenziale nel 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - 'Nel 2020 e' stato registrato un calo del 7,7 sul 2019 delle compravendite per il mercato residenziale italiano, ma comunque inferiore rispetto a quello che si poteva temere'.

Lo ha detto Gianni Guerrieri, direttore dell'Osservatorio mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle Entrate, nel corso del webinar Fimaa Forma della Federazione italiana mediatori agenti d'affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, dedicati agli agenti immobiliari e ai mediatori creditizi e merceologici. 'A fine anno - ha proseguito Guerrieri - c'e' stata una ripresa, anche sorprendente, che ha rallentato le perdite. Prima della pandemia il mercato stava vivendo un momento di buona salute. Emilia Romagna, Veneto e Marche sono le regioni che dal 2015 al 2019 sono cresciute di piu' mentre nel 2020 quelle che hanno tenuto maggiormente sono state Marche, Abruzzo e Umbria. In forte calo invece Basilicata e Marche. Tra le grandi citta', Roma nel 2020 ha perso il 10% del mercato, Milano il 17,6%, Napoli il 14,8%, Bologna il 15,1%, Torino il 13,1%, Genova il 9,4%, Firenze il 15,1%'. Nell'ultimo decennio le quotazioni hanno tenuto in Lombardia (-2,1%) mentre sono crollate nel Lazio (-22%), in Toscana (-19,4%) e in Campania (-19,3%).

ler

(RADIOCOR) 16-04-21 15:30:45 (0429)PA,IMM 5 NNNN