Immobiliare: Nomisma, +2% prezzi case a Roma nel primo semestre, +1,3% su anno

Per il secondo semestre gli operatori restano ottimisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Il mercato immobiliare residenziale di Roma prosegue la fase di espansione dallo scorso anno: nel primo semestre 2026 i prezzi delle abitazioni nuove o in ottimo stato salgono del +2,0% rispetto al semestre precedente e del +1,3% su base annua, mentre l'usato registra rispettivamente +1,6% e +0,9%.

E' quanto emerge dal 2 Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2026 di Nomisma. "L'indice di performance della compravendita residenziale relativo al primo semestre 2026 conferma, per il mercato romano, il trend di crescita intrapreso - seppure con intensita' altalenante - ad inizio 2024", si legge nella nota. Il miglioramento, spiega Nomisma, "e' imputabile a piu' favorevoli dinamiche di prezzi medi e sconti", mentre domanda e compravendite, pur ancora in aumento, rallentano rispetto al semestre precedente.

Il 2025 si e' chiuso con 37.293 compravendite residenziali (Agenzia delle Entrate), +6,2% sull'anno prima. Sconti medi contenuti al 5% per il nuovo e all'8,5% per l'usato, tempi di vendita stabili poco oltre i 4 mesi. In crescita anche gli affitti: canoni +2,9% annuo e +1,5% semestrale, rendimento lordo stabile al 6%. Diverso il quadro per uffici e negozi: le quotazioni degli uffici calano dell'1,4% semestrale e del 2,6% annuo, mentre i negozi, dopo il record 2025 di transazioni (+11,9%), mostrano nel semestre dinamiche disomogenee tra zone, con flessioni fino al 2,3% nel semicentro. Per il secondo semestre 2026 gli operatori restano ottimisti, con attese di aumento sia per le compravendite sia per gli affitti, in termini di contratti e quotazioni.

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