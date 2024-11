Immobiliare: nei primi 9 mesi pubblicate in Italia 83.585 aste (-26%)

Emerge da osservatorio Brick realizzato dalla societa' Berry (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 nov - Da gennaio a settembre sono state 83.585 le aste pubblicate, in calo del 26% rispetto al 2023, per un valore complessivo dell'offerta minima di partenza pari a circa 14 miliardi di euro (rispetto ai 19 miliardi dei primi nove mesi 2023, -25%). E' quanto emerge dall'osservatorio Brick realizzato dalla societa' Berry, secondo cui, a livello regionale, il 12,3% del totale delle aste pubblicate e' localizzato in Lombardia, mentre fanalino di coda e' la Valle d'Aosta (96, -37%). Tra le grandi citta', Roma si conferma la prima in Italia per numero di aste pubblicate (3.099, +0,1% da gennaio a settembre 2023), seguita da Milano (806, +52%), Palermo (680, -0,06%), Napoli (591, -0,3%) e Genova (582, -0,1)%. A livello provinciale, infine, Roma guida la classifica con 6.394 aste pubblicate (pari al 7,6% del totale nazionale), seguita a distanza dalle province di Perugia, Cosenza e Milano (rispettivamente con 2.421, 2.278 e 2182).

