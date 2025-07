Immobiliare: M&G, mercato globale in ripresa, bene Europa e Asia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - "Stiamo assistendo a una significativa trasformazione strutturale nel panorama degli investimenti immobiliari globali. Un mercato caratterizzato da valutazioni riviste, tassi d'interesse in calo e pipeline di sviluppo contenute sta creando un contesto piu' stabile e favorevole per gli investitori", ha detto Martin Towns, Global Head of M&G Real Estate, sottolineando che "tuttavia, e' soprattutto il quadro geopolitico - in particolare la revisione della politica statunitense - a ridefinire il sentiment degli investitori e a orientare i flussi di capitale". Dal report emerge che per gli investitori con un orizzonte di lungo periodo, le attuali condizioni di mercato rappresentano un'opportunita' rara per acquisire asset di alta qualita' a valutazioni prossime ai minimi ciclici. La recente volatilita' dei mercati potrebbe mantenere un atteggiamento cauto tra gli investitori, prolungando cosi' la finestra favorevole per strategie di tipo value-add orientate a rendimenti robusti nel tempo. Per generare reddito, uno dei cambiamenti piu' rilevanti emersi nel post-pandemia e' l'adozione di un approccio piu' orientato al consumatore, asset per asset. "Nel segmento uffici, gli investitori si concentrano sempre piu' sull'offerta di servizi di alta qualita' e spazi eccellenti, riconoscendo che gli occupanti di immobili prime e super prime sono disposti a pagare un premio per ambienti che migliorano l'esperienza, la produttivita' e il benessere", ha aggiunto Towns. Allo stesso tempo, la forte domanda abitativa in un contesto di carenza strutturale sta indirizzando i capitali verso soluzioni residenziali diversificate, tra cui studentati progettati ad hoc, abitazioni a prezzi accessibili e appartamenti in affitto destinati a professionisti urbani.

