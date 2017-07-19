Immobiliare: Market Monitor, in I sem prezzi compravendite +4,3%, Milano la piu' cara

In aumento anche il costo degli affitti (+2,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Il mercato immobiliare italiano ha mostrato segnali di crescita dei prezzi anche nel primo semestre, sia nel comparto delle compravendite sia in quello delle locazioni. E' quanto emerge dal Market Monitor di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo Immobiliare.it, secondo cui, rispetto allo stesso periodo del 2025, i costi delle abitazioni in vendita sono cresciuti del 4,3% e i canoni d'affitto sono saliti mediamente del 2,9%. Alla luce degli aumenti, per comprare casa in Italia servono circa 2.200 euro/mq, con Milano rimane la citta' piu' cara in assoluto, con 5.675 euro/mq (+2,6%) davanti a Firenze, che ha superato i 4.700 euro/mq medi (+3,5%). Per una locazione e' necessario mettere a budget, in media, 14,7 euro/mq, con Milano a 22,3 euro/mq, Firenze a 21,4 euro/mq e Roma che cresce del 3,4% a 18,7 euro/mq. Il mercato immobiliare "continua a muoversi lungo il percorso di crescita gia' osservato negli ultimi mesi, ma con dinamiche sempre piu' differenziate tra territori e segmenti", ha detto Luke Brucato, chief strategy officer di Immobiliare.it Insights. Da un punto di vista geografico, il Nord-Est registra un +6% anno su anno, seguito dal Nord-Ovest (+5,7%).

Il Centro cresce del 3,4%, mentre Sud e Isole segnano rispettivamente +1,8% e +1,2%. A livello nazionale, la pressione di domanda sul singolo annuncio e' in rialzo del 2,5% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, con l'aumento piu' marcato nel Centro (+7,3%). Questa dinamica e' favorita anche dalla riduzione dell'offerta su base annua (-1,4% in media nel Paese). La combinazione tra un'offerta in calo e una richiesta ancora in crescita mantiene dunque elevata la tensione sul mercato.

Ars.

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