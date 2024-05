Immobiliare: Luxforsale, cresce interesse internazionale (+18%) per il lusso

Lombardia regione piu' ricercata, in Trentino la proprieta' piu' desiderata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - Cresce l'interesse dall'estero per gli immobili di lusso in Italia.

Secondo la quinta edizione dell'Osservatorio annuale di Luxforsale il 43% dei visitatori del suo portale proviene dall'estero con un incremento del 18% rispetto allo scorso anno. L'India (10,3%), gli Stati Uniti (5,59%) e la Svizzera (2,94%) i principali paesi, ma aumenta l'interessa da Brasile e Regno Unito, mentre gli Emirati Arabi Uniti che entrano per la prima volta tra i primi dieci paesi interessati agli immobili di lusso in Italia.

Le regioni piu' ricercate Lombardia (19,93%) e Lazio (10,08%), seguite da Piemonte (4,77%), Sicilia (3,88%) e Campania (3,47%). La Lombardia e' anche la regione piu' rappresentata per la presenza di immobili di lusso con 578 proprieta' in vendita. Al secondo posto troviamo la Toscana (422) e a seguire la Puglia (247), la Liguria (242) e la Sardegna (180). Il Veneto si distingue per il valore medio piu' alto degli immobili, pari a 3.308.480 euro, seguito da Toscana (2.474.800 euro) e Lazio (2.008.641 euro). L'immobile piu' visitato a Sanremo, ma il piu' richiesto dagli investitori e' una villa in Trentino Alto-Adige, a Pozza di Fassa.

ami

(RADIOCOR) 26-05-24 13:11:45 (0279)IMM 5 NNNN