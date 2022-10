Immobiliare: in primi 9 mesi investimenti in Italia a 9,4 mld, pari a totale 2021

Emerge da dati Dils: in III trim +37% a 3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ott - Nel terzo trimestre sono stati realizzati circa 3 miliardi di euro di investimenti nel settore immobiliare in Italia, in rialzo del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto emerge dai dati raccolti dal Team Research di Dils, secondo cui il dato si somma ai 6,4 miliardi del primo semestre e porta i primi nove mesi a 9,4 miliardi, quasi pareggiando il totale investito in tutto il 2021. Si tratta dei migliori nove mesi dall'inizio delle rilevazioni storiche degli operatori del mercato, visto che la media negli ultimi 10 anni si attestava a circa 5 miliardi. Considerando l'attuale pipeline in chiusura nei prossimi mesi, si potrebbe prospettare una chiusura dell'anno sui volumi del 2019. I settori trainanti sono stati ancora una volta gli uffici e la logistica, che, in linea con il trend attuale, hanno rappresentato oltre il 60% degli investimenti totalizzati da inizio anno. "In un contesto positivo per il mercato real estate italiano, emergono alcuni segnali di attenzione legati alle dinamiche inflattive in corso e, conseguentemente, alla crescita dei principali tassi di riferimento", si legge nel rapporto, in cui si sottolinea che questo ha portato al rialzo dei prime net yield di mercato, con Office e Retail in rialzo al 3,15% e la Logistica al 4,3%, con previsione di un ulteriore rialzo. Dils nel corso dei primi dove mesi del 2022 ha intermediato operazioni pari al 32% del volume totale. "Il 2022 sara' un anno positivo per il settore immobiliare in Italia, sia per il comparto commerciale, che superera' i 10 miliardi di euro di investimenti, che per il residenziale, con compravendite per circa 100 miliardi di euro, un trend che ci attendiamo prosegua nei prossimi mesi, almeno fino a quando i tassi sui mutui saranno inferiori al 4%", ha detto Giuseppe Amitrano, Ceo di Dils. Per la prima parte del 2023 e' previsto un leggero calo nelle transazioni immobiliari con una riduzione dei volumi. "L'incertezza su inflazione, innalzamento dei tassi di interesse e costo del debito ci inducono a un sentiment di moderata prudenza nel breve periodo. Tuttavia nel medio-lungo periodo ci aspettiamo l'apertura di un nuovo ciclo del Real Estate nel nostro Paese", ha detto Amitrano.

