Immobiliare: in ex caserma IV novembre a Monza alloggi per studenti e parcheggio per M5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - L'ex caserma IV Novembre di Monza tornera' a nuova vita come residenza universitaria. Una parte dell'area per 24.600 mq verra' riqualificata per ospitare alloggi per studenti fuori sede secondo un'intesa sottoscritta da Agenzia del Demanio, Comune di Monza, Regione Lombardia e l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca il cui Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha sede a Monza, attiguo al polo ospedaliero San Gerardo. Un progetto destinato ad aprirsi alla citta'. Saranno realizzati due edifici per ospitare fino a 500 studenti con spazi destinati a mense, attrezzature sportive, sale riunioni e studio affiancati da locali per attivita' commerciali aperte anche al pubblico. Previsto, inoltre, un piano interrato per circa 200 posti auto e un parcheggio di interscambio di circa 8.000 mq per assorbire il traffico pendolare della fermata capolinea della tratta M5 della metropolitana milanese destinata a proseguire fino a Monza.

'Una importante iniziativa volta a coniugare la valorizzazione di un bene statale e le esigenze espresse dal territorio', l'ha definita Massimiliano Iannelli direttore regionale per l'Agenzia del Demanio. 'Per la citta' di Monza si tratta di creare una nuova centralita' e di valorizzare un'area gia' da tempo non piu' periferica e dismessa', ha commentato il sindaco Paolo Pilotto. 'Non solo risponderemo alla crescente domanda di alloggi da destinare ai nostri studenti, ma contribuiremo anche a un progetto di rigenerazione urbana che avra' un impatto positivo su tutta la comunita'', le parole anche della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

