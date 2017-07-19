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            Immobiliare: Idealista, stock case in vendita +1,2% in II trim, a Milano +4,1% -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - A livello cittadino emerge una dinamica contrastata: 64 capoluoghi registrano aumenti dell'offerta, 46 le riduzioni. Incrementi a doppia cifra per 9 centri, da Trieste (28,8%), a Cuneo (10%). Le flessioni piu' marcate toccano invece Lodi (-16,1%), Ancona (-8,4%), Sondrio (-8,3%) e Cremona (-8,2%).

            La concentrazione di tre capoluoghi lombardi tra i cali piu' netti si inserisce in un quadro regionale peculiare: la Lombardia e' una delle poche regioni italiane ancora in crescita demografica, trainata non dalle nascite ma dalla capacita' di attrarre residenti da tutto il Paese. Una domanda abitativa che si distribuisce sul territorio e che, insieme alla minore accessibilita' del capoluogo, sostiene i mercati delle aree limitrofe a scapito dell'offerta disponibile. In flessione anche le vicine Monza (-3,9%) e Bergamo (-3,8%). Sul versante provinciale, il 67% delle aree registra un aumento dello stock. A trainare gli incrementi sono Trieste (27,7%), Gorizia (26,7%) e Varese (14,6%), seguite da Verona (7,6%), Cagliari (3,3%), Venezia (2,6%), Milano (1,7%), Bologna (1,6%), Firenze (0,8%) e Napoli (0,3%). Le riduzioni piu' marcate si concentrano ancora in Lombardia: Mantova e Lodi (-7,2%), Cremona (-5%), Lecco (-4,6%) e Monza-Brianza (-4,2%). In calo anche Catania (-3,2%), Torino (-1,9%), Genova (-0,4%), Palermo (-0,3%), Bari (-0,2%) e Roma (-0,1%). Stabile, rispetto al trimestre precedente, lo stock di Treviso.

            Ars.

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            (RADIOCOR) 02-08-26 12:35:59 (0200)IMM 5 NNNN

              


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