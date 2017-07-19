Immobiliare: Idealista, +1,5% prezzi vendite abitazioni Lombardia in II trimestre

+7,4% in un anno, Milano si conferma la provincia piu' cara (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Nel secondo trimestre 2026 il valore medio dei prezzi delle abitazioni in vendita in Lombardia e' cresciuto dell'1,5% raggiungendo 2.414 euro al metro quadro, un livello superiore alla media nazionale di 1.903 euro al metro quadro. Su base annua, la crescita si attesta al 7,4%, mentre rispetto al mese precedente l'aumento e' dello 0,1%. E' quanto emerge dall'ultimo report elaborato dall'Ufficio Studi del portale immobiliare Idealista. A livello provinciale, il rialzo piu' marcato e' di Cremona (2,8%), seguita da Mantova (2,1%), Lecco (2%), Brescia (1,9%), Lodi (1,5%) e Milano (1,2%). Piu' contenuti gli aumenti di Varese (1%), Monza-Brianza (0,8%) e Bergamo, sostanzialmente stabile. In controtendenza Como (-0,6%) e soprattutto Sondrio, unica provincia in netto calo nel secondo trimestre (-5%). Sul fronte dei prezzi, Milano si conferma la provincia piu' cara della regione con 3.797 euro al metro quadro, nuovo massimo storico dall'inizio delle rilevazioni di idealista, seguita da Como (2.333 euro), Brescia (2.276) e Monza-Brianza (2.175). Piu' contenuti i valori di Lecco (1.742), Varese (1.638), Sondrio (1.585), Bergamo (1.569) e Lodi (1.527), mentre Cremona (1.280), Mantova (1.144) e Pavia (1.117) restano le province piu' accessibili.

mar-com.

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