Immobiliare: Homepanda finalizza acquisizione del 100% di Relab Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - Homepanda ha finalizzato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Relab Italia, completando il percorso di integrazione avviato con l'ingresso in maggioranza nel gennaio 2025. Lo comunica la societa' in una nota, specificando che l'operazione consolida la nascita di un polo immobiliare unico nel panorama italiano, fondato su una piattaforma tecnologica proprietaria capace di accelerare la crescita delle reti immobiliari aggregate. Con questa operazione, Relab entra pienamente nella struttura industriale del gruppo, con un allineamento totale su processi, dati e obiettivi. Sul territorio, il brand e il presidio locale restano invariati, rafforzati da una piattaforma centrale che consente maggiore velocita' decisionale e capacita' di investimento. Infatti, la piattaforma tecnologica di Homepanda consente di industrializzare processi chiave come l'acquisizione clienti, la gestione del funnel commerciale, l'allocazione delle opportunita' e il supporto operativo agli agenti, liberando tempo e risorse da reinvestire nella qualita' del servizio e nella performance sul territorio.

