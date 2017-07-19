Immobiliare: Homepanda finalizza acquisizione del 100% di Relab Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - In concreto, gli agenti possono lavorare su opportunita' gia' qualificate e su processi strutturati, riducendo le attivita' manuali a basso valore aggiunto e dedicando piu' tempo alla consulenza e alla relazione con il cliente. In questo contesto, l'aggregazione non e' una semplice somma di strutture, ma un meccanismo di scale-up. Con l'ingresso completo di Relab Italia, il Gruppo integra oggi una rete di circa 250 professionisti, organizzata secondo un modello ibrido che unisce: la scala nazionale e la potenza tecnologica di Homepanda, con una piattaforma proprietaria pensata per supportare la crescita strutturata delle reti immobiliari e trasformare l'accesso al mercato in un processo misurabile, replicabile e scalabile; l'eccellenza territoriale di Relab Italia, che porta in dote un presidio fisico forte e riconosciuto sulla piazza di Roma, un know-how tecnico verticale e formule operative flessibili, gia' validate sul campo. Le realta' aggregate mantengono autonomia operativa e identita' territoriale, beneficiando al tempo stesso di una piattaforma industriale comune. Forte di un vantaggio competitivo ormai consolidato e di un valore della produzione pari a 7,2 milioni di euro (+120% sul 2024), il management conferma la strategia per il 2026: rafforzare il posizionamento del Gruppo quale punto di riferimento nel mercato delle agenzie immobiliari ibride. 'Con il completamento dell'acquisizione di Relab Italia dimostriamo che la tecnologia, se progettata come piattaforma industriale, e' uno straordinario moltiplicatore di valore.

Homepanda nasce per aggregare eccellenze territoriali e farle crescere piu' velocemente, senza snaturarne l'identita'.

Relab e' un esempio perfetto di come persone, competenze e tecnologia possano scalare insieme', ha dichiarato Alessandro Alberta, Ceo & founder di Homepanda. 'Entrare pienamente in Homepanda significa accedere a una piattaforma che amplifica il nostro modello. La tecnologia non sostituisce il lavoro sul territorio, ma lo potenzia: ci permette di crescere come organizzazione, offrendo a clienti e agenti un'esperienza immobiliare piu' evoluta, efficiente e sostenibile nel tempo', ha aggiunto Maria Laura Tresoldi, direttrice generale di Relab Italia.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-01-26 12:42:03 (0232)IMM 5 NNNN