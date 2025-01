Immobiliare: Gate-away.com, Italia attraente per investitori esteri, Toscana la preferita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Gli acquirenti esteri continuano a investire in immobili italiani, con il nostro Paese che continua a essere considerato attraente.

Anche nel 2024, stando ai dati del report annuale elaborato dal portale immobiliare italiano per l'estero Gate-away.com, l'Italia si conferma una delle mete preferite per chi cerca una nuova casa all'estero, spinto dal desiderio di migliorare la propria qualita' della vita. Dall'analisi emerge che gli Stati Uniti si confermano al primo posto nella classifica delle nazionalita' piu' attive, con il 29,92% delle richieste totali. Seguono il Regno Unito al secondo posto, con il 9,78%, un risultato che consente ai cittadini britannici, nonostante le difficolta' legate alla Brexit, di superare la Germania. Quest'ultima scende al terzo posto, registrando una performance annuale negativa del -21%, pari al 9,58% delle richieste complessive. Secondo i dati di Gate-away.com, la Germania mostra un trend ribassista sul fronte delle richieste di abitazioni in Italia iniziato nel 2022. Questa tendenza riflette l'attuale situazione economica del Paese, che influenza negativamente le decisioni dei cittadini tedeschi, riducendo il loro interesse per la ricerca di immobili all'estero.

Tra le prime dieci nazionalita' piu' attive si trovano anche l'Italia, che raggiunge il quarto posto con il 5,6% (richieste effettuate da stranieri mentre soggiornano nel Belpaese), seguita da Francia (4,88%), Canada (4,39%), Olanda (4,07%), Belgio (3,07%), Svezia (2,75%) e Svizzera (2,45%).

Particolarmente interessanti sono le crescite su base annuale delle richieste provenienti da Slovacchia (+65,69%), Grecia (+47,2%) e Messico (+46,6%). Guardando alle mete preferite per l'investimento, la Toscana e il Lago di Como si confermano destinazioni di punta per gli acquirenti internazionali. Tuttavia, cresce l'interesse per le regioni del Sud come Sicilia e Calabria e per aree specifiche come il Salento e il Golfo del Tigullio.

