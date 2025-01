Immobiliare: Gate-away.com, Italia attraente per investitori esteri, Toscana la preferita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - 'I numeri del 2024 sul fronte delle richieste confermano l'interesse dei cittadini da tutto il mondo per l'Italia e il suo patrimonio immobiliare. Naturalmente la recessione economica che si registra in alcuni paesi europei e l'incertezza e i cambiamenti politici in altre nazioni stanno influenzando le ricerche di una seconda casa all'estero. Ma come registriamo da oltre 15 anni di attivita' del portale, l'interesse per le case italiane provenienti dall'estero e' in costante crescita", ha detto Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com. Tornando ai numeri, la Toscana guida la classifica delle richieste regionali con il 16,89% del totale, seguita da Sicilia (10,16%), Lombardia (8,86%), Liguria (8,16%) e Puglia (8%). Le abitazioni piu' ricercate continuano a essere prevalentemente le categorie, appartamento (19.67% del totale), villa (15.71%) e casa indipendente (12.37%). Non mancano pero' alcune soluzioni che sono tipiche del territorio italiano (per esempio, le richieste per appartamenti e dimore storiche registrano rispettivamente una crescita su base annua del 18,3% e del 6,56%. Le richieste di acquisto si concentrano principalmente su immobili con un budget fino a 250.000 euro, che coprono oltre il 60% del mercato. In particolare, la fascia fino a 100 mila euro domina con il 41,61%, seguita da quella tra 100 e 250.000 euro al 25,06%. Gli immobili tra 250 e 500.000 euro rappresentano il 16,7%, mentre quelli nella fascia 500 mila-1 milione si attestano al 9,66%. Diminuisce invece l'interesse per gli immobili oltre 1 milione di euro che segna il 6,97% del totale e una performance annuale in calo. Gli acquirenti stranieri continuano a prediligere immobili gia' restaurati o abitabili (64,3% delle richieste), sebbene con una lieve flessione rispetto al 2023 (-4,21%). Il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 si attesta a 423.286 euro, con una contrazione del 2,46% rispetto al 2023.

Ars

(RADIOCOR) 26-01-25 14:40:15 (0289)IMM 5 NNNN