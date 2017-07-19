Immobiliare: Gate-away.com, in 2025 richieste acquisto da estero -5,89% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Secondo l'analisi di Gate-away.com, nel 2025 sono cresciuti mercati alternativi che stanno progressivamente riequilibrando la domanda, come il Regno Unito che consolida il suo ruolo di secondo mercato per l'Italia, con una crescita del +23,23%, seguito da Francia (+4,73%) e da un forte aumento delle richieste inviate da stranieri mentre sono in Italia (+18,58%), un segnale chiaro di un turismo sempre piu' orientato a trasformarsi in progetto di acquisto. Inoltre, e' interessante l'espansione di mercati emergenti o finora marginali: Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Brasile, Argentina, India e Messico mostrano crescite molto sostenute rispetto al 2024. Si tratta di una domanda piu' frammentata ma dinamica, spesso legata a budget piu' contenuti ed interesse per aree meno inflazionate rispetto ai mercati tradizionali. Da segnalare anche il progressivo incremento da parte degli Emirati Arabi Uniti; in questo caso l'interesse e' principalmente focalizzato su immobili del segmento lusso.

Dal punto di vista geografico, il 2025 segna un riequilibrio importante sul fronte delle regioni. La Toscana resta la piu' desiderata con il 14,77% delle richieste sul totale, ma registra un calo significativo a livello annuale pari ad un -17,76%, cosi' come Liguria (-17,15% anno su anno), Lombardia (-6,44%) e Umbria (-9,23%). Il dato comunque non indica una perdita di attrattivita', quanto una saturazione dei mercati piu' maturi e costosi. Parallelamente emergono regioni che crescono in modo deciso: il Trentino-Alto Adige (+44,29% rispetto al 2024), spinto da qualita' della vita, contesto alpino e prospettive di lungo periodo. Il Friuli-Venezia Giulia (+27,52% rispetto al 2024), sempre piu' percepito come alternativa piu' accessibile al Nord-Est. Il Piemonte (+11,27%), trainato da Langhe, Monferrato e laghi. Basilicata (+10,25%) e Veneto (+5,8%), che intercettano una domanda orientata a territori autentici e meno affollati. L'analisi a livello locale conferma un trend ormai strutturale: la crescita non riguarda le grandi citta' iconiche, ma province e comuni medio-piccoli, spesso lontani dai circuiti del turismo di massa. Le province che crescono di piu' - Vercelli (+85%), Novara (+61,74%), Biella (+63,08%), Fermo (+52,01%), Viterbo (+48,43%), Napoli (+55,36%) e Bergamo (+44,34%) raccontano un'Italia diffusa che intercetta acquirenti alla ricerca di qualita' della vita, contesto naturale e prezzi piu' accessibili.

